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Ель Черный Кристалл стекло, 210 - фото 1

Ель Черный Кристалл стекло, 210

Артикул: CH-052-707
5 оценок
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Ель Черный Кристалл стекло, 180

Характеристики товара

Описание

В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.

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Основные характеристики

  • Высота2100 мм
  • Материалстекло
  • Цветзеленый, черный

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