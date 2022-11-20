Характеристики товара
Описание
В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Материалстекло
- Цветзеленый, черный
В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ель Ирида
Ель Даниэла
Кедр Премиум
Ель Косандра
Ель Красный Бархат пластик, 230
Ель Красный Бархат стекло, 210
Ель Royal Grandeur пластик, 180
Ель Royal Grandeur стекло, 300
Ель Малахитовое Чудо стекло, 180
Ель Малахитовое Чудо стекло, 230
Светильник подвесной KH01101
Обеденный стул Томми
Подвесной светильник V3080-5P Sector
Светодиодный спот V5044-2WL Right
Диван Albert
Стул Йорк бежевый
Кресло Sandro, зеленый
Ель Белла Премиум
Ель Елизавета Премиум
Ель Лесная Красавица зелёная
Ель Шанте
Ель Лаурель
Ель Снежная Королева пластик
Ель Снежная Королева стекло
Ель Черный Кристалл пластик, 210
Ель Черный Кристалл стекло, 230
Ель Royal Grandeur стекло, 210