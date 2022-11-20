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Ель Royal Grandeur пластик, 180 - фото 1

Ель Royal Grandeur пластик, 180

Артикул: CH-052-710
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В комплекте

:– искусственная ель

– световые гирлянды

– коллекция игрушек

– юбка на ствол.

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Материалпластик
  • Цветкрасный, зеленый, золотой

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