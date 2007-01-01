Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Емкость пластиковая 4 колеса для хранения и перевозки продуктов, 102 л, произведённого компанией ChiedoCover
Емкость пластиковая 4 колеса для хранения и перевозки продуктов, 102 л
7 оценок
17 690
Емкость пластиковая 4 колеса для хранения и перевозки продуктов, 102 л - фото 1

Емкость пластиковая 4 колеса для хранения и перевозки продуктов, 102 л

Артикул: CH-071-417
7 оценок
Основные характеристики
  • Объем102 л
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем102 л

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Емкость пластиковая 4 колеса для хранения и перевозки продуктов, 102 л
Емкость пластиковая 4 колеса для хранения и перевозки продуктов, 102 л
17 690
Акции для вас

Новость от 01.05.2024 Самый популярный - Мягкие стулья
Самый популярный - Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Получи стол за 10 рублей!
Получи стол за 10 рублей!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 14.01.2019 Скидки в январские морозы
Скидки в январские морозы

На все текстильные изделия ChiedoCover белого цвета