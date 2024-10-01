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Ерш Comfort Black для туалета, черный - фото 1

Ерш Comfort Black для туалета, черный

Артикул: CH-067-640
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ерш для туалета, настенный СOMFORT BLACK — это современный аксессуар в черном матовом цвете. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов — металла и закаленнного стекла. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина160 мм
  • Высота370 мм
  • Материалсталь, стекло
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Ерш Comfort Black для туалета, черный
Ерш Comfort Black для туалета, черный
от 2 590
В корзине

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