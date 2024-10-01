Характеристики товара
Описание
Напольный ершик для унитаза, цвет черный. Обладает высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Дизайн аксессуара выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Строгий, черный, матовый цвет и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота372 мм
- Диаметр95 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный