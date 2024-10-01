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Ерш Fixsen FX-34013B для туалета, напольный, черный - фото 1Ерш Fixsen FX-34013B для туалета, напольный, черный - фото 2

Ерш Fixsen FX-34013B для туалета, напольный, черный

Артикул: CH-067-655
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Напольный ершик для унитаза, цвет черный. Обладает высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Дизайн аксессуара выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Строгий, черный, матовый цвет и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота372 мм
  • Диаметр95 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Ерш Fixsen FX-34013B для туалета, напольный, черный
Ерш Fixsen FX-34013B для туалета, напольный, черный
от 1 090
В корзине

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