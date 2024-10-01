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Ёрш для туалета Fixsen metra, хром - фото 1

Ёрш для туалета Fixsen metra, хром

Артикул: CH-068-221
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зеркальная поверхность аксессуаров точно передает строгий стиль предметов. Тонкие блики выделяют плавные грани и подчеркивают форму коллекции. Торжество хрома в прямых линиях и глубокое отражение на поверхности предметов передают все краски интерьера в котором они установлены. Основание аксессуаров изготовлено из прочного и толстого металла.

Конструкция имеет пазовую систему и надежно закрепляется на стене. Крепежная чашка из латуни прекрасно сохраняет свои свойства на долгие годы и исключает появление коррозии в местах соединения. Качественное хромовое напыление защищает изделия от истирания и повреждений. Подвижные части аксессуаров защищены вставками из качественного мягкого пластика. Колбы выполнены из белого матового стекла с высоким коэффициентом прозрачности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота360 мм
  • Вес0,8 кг
  • Материалметалл, пластик, латунь, стекло
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Ёрш для туалета Fixsen metra, хром
Ёрш для туалета Fixsen metra, хром
от 1 990
В корзине

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