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Настоящее фото товара Зеркало косметическое Фиксен Хотел, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Зеркало косметическое Фиксен Хотел, хром
9 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Зеркало косметическое Фиксен Хотел, хром - фото 1

Зеркало косметическое Фиксен Хотел, хром

Артикул: CH-068-220
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота250 мм
  • Вес0,8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота250 мм
  • Вес0,8 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Товар в корзине

Зеркало косметическое Фиксен Хотел, хром
Зеркало косметическое Фиксен Хотел, хром
от 3 890
В корзине

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