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Зажим белый с липучкой до 3 см

Артикул: CH-057-626
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зажим для скатерти – это специальное приспособление (клипса, прищепка), предназначенное для удержания скатерти на обеденном столе.Он эффективно помогает избежать сползания скатерти со стола и как следствие поможет сохранить в целостности сервиз и изначальную сервировку стола.А так же с помощью этого оригинального приспособления можно избежать проблемы сдувания скатерти ветром при употреблении пищи на открытом пространстве.Зажим снабжен специальной липучкой, предназначенной для крепления фуршетной юбки.

В этом случае зажим надежно крепится к столу, а фуршетная юбка прикрепляется к липучке зажима с помощью заранее пришитой к поясу юбки дополнительной липучки.Такой способ крепления мобилен, удобен и занимает мало времени.Зажимы для скатерти изготавливаются из качественного и прочного пластика. Очень удобны и просты в обращении.


Подходит для столешницы с толщиной не более 3 см.

Материал - пластик, металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветбелый

Отзывы

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Товар в корзине

Зажим белый с липучкой до 3 см
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В корзине

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