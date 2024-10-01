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Зажим прозрачный с липучкой до 3 см

Артикул: CH-000-202
49 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зажим для скатерти – это специальное приспособление (клипса, прищепка), предназначенное для удержания скатерти на обеденном столе.Он эффективно помогает избежать сползания скатерти со стола и как следствие поможет сохранить в целостности изначальную сервировку стола.А так же с помощью этого оригинального приспособления можно избежать проблемы сдувания скатерти ветром при употреблении пищи на открытом пространстве.Зажим снабжен специальной липучкой, предназначенной для крепления фуршетной юбки.


В этом случае зажим надежно крепится к столу, а фуршетная юбка прикрепляется к липучке зажима с помощью заранее пришитой к поясу юбки дополнительной липучки.Такой способ крепления мобилен, удобен и занимает мало времени.Зажимы для скатерти изготавливаются из качественного и прочного пластика. Очень удобны и просты в обращении.


Подходит для столешницы с толщиной не более 3 см.

Материал - пластик, металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветпрозрачный

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Зажим прозрачный с липучкой до 3 см - ткань в цвете 1000-1071000-107
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Зажим прозрачный с липучкой до 3 см - ткань в цвете 1000-9051000-905
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