Характеристики товара
Описание
Зажим для скатерти – это специальное приспособление (клипса, прищепка), предназначенное для удержания скатерти на обеденном столе.Он эффективно помогает избежать сползания скатерти со стола и как следствие поможет сохранить в целостности изначальную сервировку стола.А так же с помощью этого оригинального приспособления можно избежать проблемы сдувания скатерти ветром при употреблении пищи на открытом пространстве.Зажим снабжен специальной липучкой, предназначенной для крепления фуршетной юбки.
В этом случае зажим надежно крепится к столу, а фуршетная юбка прикрепляется к липучке зажима с помощью заранее пришитой к поясу юбки дополнительной липучки.Такой способ крепления мобилен, удобен и занимает мало времени.Зажимы для скатерти изготавливаются из качественного и прочного пластика. Очень удобны и просты в обращении.
Подходит для столешницы с толщиной не более 3 см.
Материал - пластик, металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветпрозрачный