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Зажим для скатерти с липучкой, прозрачный до 4,5 см - фото 1

Зажим для скатерти с липучкой, прозрачный до 4,5 см

Артикул: CH-061-780
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зажим для скатерти – это специальное приспособление (клипса, прищепка), предназначенное для удержания скатерти на обеденном столе.

Он эффективно помогает избежать сползания скатерти со стола и как следствие поможет сохранить в целостности сервиз и изначальную сервировку стола. А так же с помощью этого оригинального приспособления можно избежать проблемы сдувания скатерти ветром при употреблении пищи на открытом пространстве.

Зажим снабжен специальной липучкой, предназначенной для крепления фуршетной юбки. В этом случае зажим надежно крепится к столу, а фуршетная юбка прикрепляется к липучке зажима с помощью заранее пришитой к поясу юбки дополнительной липучки.

Такой способ крепления мобилен, удобен и занимает мало времени.

Зажимы для скатерти изготавливаются из качественного и прочного пластика. Очень удобны и просты в обращении.

Подходит для столешницы с толщиной не более 4,5 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный

Отзывы

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