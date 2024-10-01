Характеристики товара
Описание
Зажим для скатерти – это специальное приспособление (клипса, прищепка), предназначенное для удержания скатерти на обеденном столе.
Он эффективно помогает избежать сползания скатерти со стола и как следствие поможет сохранить в целостности сервиз и изначальную сервировку стола. А так же с помощью этого оригинального приспособления можно избежать проблемы сдувания скатерти ветром при употреблении пищи на открытом пространстве.
Зажим снабжен специальной липучкой, предназначенной для крепления фуршетной юбки. В этом случае зажим надежно крепится к столу, а фуршетная юбка прикрепляется к липучке зажима с помощью заранее пришитой к поясу юбки дополнительной липучки.
Такой способ крепления мобилен, удобен и занимает мало времени.
Зажимы для скатерти изготавливаются из качественного и прочного пластика. Очень удобны и просты в обращении.
Подходит для столешницы с толщиной не более 4,5 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалпластик
- Цветпрозрачный