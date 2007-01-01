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Настоящее фото товара Зеркало Фиксен лед с подсветкой, овальное, 400х800, графит, произведённого компанией ChiedoCover
Зеркало Фиксен лед с подсветкой, овальное, 400х800, графит
8 оценок
13 890
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Зеркало Фиксен лед с подсветкой, овальное, 400х800, графит - фото 1Зеркало Фиксен лед с подсветкой, овальное, 400х800, графит - фото 2Зеркало Фиксен лед с подсветкой, овальное, 400х800, графит - фото 3

Зеркало Фиксен лед с подсветкой, овальное, 400х800, графит

Артикул: CH-068-167
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина7 мм
  • Высота800 мм
  • Вес5,12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Зеркало Фиксен лед с подсветкой, круглое, 800х800, графит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Это не просто зеркало, а ваш лучший помощник в создании безупречного образа. С его помощью утренний или вечерний уход за собой превратится в настоящее удовольствие. Имея форму круглую и элегантный цвет графит, оно станет идеальным дополнением к интерьеру любой комнаты, будь то ванная комната или спальня.

Это зеркало украсит ваш дом и станет незаменимым помощником в создании идеального образа. Благодаря встроенной подсветке, которая обеспечивает равномерное освещение без теней, вы всегда будете выглядеть на 100%. Она также создает уютную атмосферу, подчеркивая стиль и изысканность интерьера.

Применение этого зеркала с подсветкой не ограничивается только домашним использованием. Оно может стать частью интерьера салонов красоты, гардеробных комнат или ванных комнат в гостиницах, добавляя изысканность и функциональность. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина7 мм
  • Высота800 мм
  • Вес5,12 кг
  • Материалалюминий, стекло
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Зеркало Фиксен лед с подсветкой, овальное, 400х800, графит
Зеркало Фиксен лед с подсветкой, овальное, 400х800, графит
от 13 890
В корзине

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