Характеристики товара
Описание
Это не просто зеркало, а ваш лучший помощник в создании безупречного образа. С его помощью утренний или вечерний уход за собой превратится в настоящее удовольствие. Имея форму круглую и элегантный цвет графит, оно станет идеальным дополнением к интерьеру любой комнаты, будь то ванная комната или спальня.
Это зеркало украсит ваш дом и станет незаменимым помощником в создании идеального образа. Благодаря встроенной подсветке, которая обеспечивает равномерное освещение без теней, вы всегда будете выглядеть на 100%. Она также создает уютную атмосферу, подчеркивая стиль и изысканность интерьера.
Применение этого зеркала с подсветкой не ограничивается только домашним использованием. Оно может стать частью интерьера салонов красоты, гардеробных комнат или ванных комнат в гостиницах, добавляя изысканность и функциональность. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина7 мм
- Высота1000 мм
- Вес7,66 кг
- Материалалюминий, стекло
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет