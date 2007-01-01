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Настоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
Дорожка для стола
50 оценок
490
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Дорожка для стола производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Дорожка для стола производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Дорожка для стола производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Дорожка для стола производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Дорожка для стола производства ChiedoCover
+62Реальное изображение товара 7 Дорожка для стола производства ChiedoCover

Дорожка для стола

Артикул: CH-000-075
50 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная дорожка для стола – это функциональный элемент декора, который помогает создать атмосферу уюта и подчеркнуть эстетику заведения. Она идеально подходит для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов, обеспечивая гармоничное сочетание практичности и изысканного внешнего вида.

Преимущества для Хорека:
Элегантный стиль: Добавляет утонченность и завершенность сервировке стола.
Защита поверхности: Оберегает столешницу от царапин и загрязнений.
Практичность в уходе: Легко стирается, быстро сохнет и сохраняет первоначальный вид.
Прочная ткань: Износостойкий материал выдерживает интенсивное использование.
Гибкость в оформлении: Подходит для различных интерьерных решений, доступна в нескольких цветах.

Размеры: 45х100 см, 45х145 см, 45х200 см

Ткань: габардин, журавинка, ричард, мати, хельга, лен

Цена зависит от размера дорожки и типа ткани

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Размер см Оптовая цена руб Розничная цена руб
Габардин 45х100 260 340
Габардин
 45х145 290 380
Габардин
 45х200 340 420
Хельга 45х100 350 450
Хельга
 45х145 430 550
Хельга 45х200 520 670
Журавинка
 45х100 330 430
Журавинка 45х145 390 510
Журавинка 45х200 430 560
Ричард 45х100 430 590
Ричард 45х145 570 740
Ричард 45х200 690 890
Лён 45х100 380 490
Лён 45х145 490 640
Лён 45х200 590 770
Мати 45х100 380 490
Мати 45х145 470 610
Мати 45х200 650 850
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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