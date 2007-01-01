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Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2, произведённого компанией ChiedoCover
Фуршетная юбка 01, сборка 1к2
37 оценок
800
Товар в корзине. Перейти
Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 - фото 1Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 - фото 2Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 - фото 3Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 - фото 4Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 производства ChiedoCover
+52Реальное изображение товара 7 Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 производства ChiedoCover

Фуршетная юбка 01, сборка 1к2

Артикул: CH-000-191
37 оценок
Основные характеристики
  • Материалгабардин, журавинка, ричард
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте стильное оформление банкетов, конференций и свадеб с нашими фуршетными юбками! Изготовлены из прочной, износостойкой ткани, они сохраняют привлекательный вид даже при интенсивном использовании. Плотный материал не мнется, легко драпируется и обеспечивает элегантный внешний вид стола.

Преимущества:

Профессиональный вид: Скрывают ножки стола, создавая завершенный образ.

Долговечность: Устойчивы к износу, пятнам и выцветанию.

Легкий уход: Быстро сохнут, не требуют глажки.

Широкий выбор: Разные размеры и цвета под любой интерьер.

Выгодные цены: Оптовые условия для бизнеса.

Идеальное решение для: ресторанов, отелей, кейтеринга, банкетных залов.

Сборка: 1 к 2

Цена указана за 1 метр

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалгабардин, журавинка, ричард

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Сборка Ткань Оптовая цена руб
1к2 габардин 750
1к2 журавинка 1690
1к2 ричард 2190
1к3 габардин 990
1к3 журавинка 1950
1к3 ричард 2540
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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