Блюдо для суши «Пунто Бьянка»
Блюдо для суши «Млечный путь голубой»
Блюдо для суши «Млечный путь»
Блюдо для суши «Эрбосо Реативо»
Блюдо для суши «Маррон Реативо»
Блюдо для суши «Пати»
Блюдо для суши «Эрбосо Реативо», 0.9л
Блюдо для суши «Кунстверк»
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 145мм
Блюдо для суши «Кунстверк», черное
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 270мм
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 255мм
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 210мм
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 240мм
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 320мм
Блюдо для суши «Кунстверк»,черное, ширина 255мм
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 390мм
Блюдо для суши «Мостик»
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 330мм
Блюдо для суши, сосна
Бокс для бенто, пластик
Блюдо для суши, сосна, ширина 290мм
Блюдо для суши «Корабль»
Блюдо для суши, сосна, черное
Блюдо для суши, сосна, ширина 210мм
Блюдо для суши, сосна, ширина 215мм
Блюдо для суши, сосна, ширина 240мм
Блюдо для суши, сосна, ширина 270мм
Блюдо для суши, сосна, высота 35мм
Блюдо для суши пластик, диаметр 305мм
Блюдо для суши пластик, диаметр 240мм
Блюдо для суши, сосна, черное, ширина 210мм
Блюдо для суши, сосна, высота 60мм
Блюдо для суши «Корабль», длина 550мм
Блюдо для суши «Корабль», длина 620мм
Блюдо для суши «Мостик», ширина 460мм
Блюдо для суши сосна, диаметр 240мм
Блюдо для суши «Корабль», длина 380мм
Блюдо для суши, сосна, высота 30мм
Блюдо для суши, сосна, длина 290мм
Блюдо для суши, сосна, длина 210мм
Блюдо для суши, сосна, красное