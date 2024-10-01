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Блюдо для суши «Мостик», ширина 460мм - фото 1

Блюдо для суши «Мостик», ширина 460мм

Артикул: CH-063-901
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина210 мм
  • Высота125 мм
  • Вес1.155 кг
  • Материалсталь, сосна
  • Цветбежевый

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