Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина210 мм
- Высота125 мм
- Вес1.155 кг
- Материалсталь, сосна
- Цветбежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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