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Блюдо для суши «Мостик» - фото 1

Блюдо для суши «Мостик»

Артикул: CH-063-866
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота150 мм
  • Вес1.8 кг
  • Материалсталь, сосна
  • Цветбежевый, золотой

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