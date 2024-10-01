Бокал для коктейлей «Джаз», 0,33л
Бокал для коктейлей «Лондон», 0,4л
Бокал для коктейлей «Новеченто Арт деко»
Бокал для коктейлей «Новеченто»
Бокал для коктейлей «Киото», 0, 31л
Бокал для коктейлей «Новеченто Либерти», 0, 25л
Бокал для коктейлей «Варьете»
Бокал для коктейлей «Миксолоджи»
Бокал для коктейлей «И Меравиглиози»
Бокал для коктейлей «Бридж»
Бокал для коктейлей «Америка 20х», 0,275л
Бокал для коктейлей «Джаз», 0,55л
Бокал для коктейлей «Винеа», 0,3л
Бокал для коктейлей «Америка 20х», 0,51л
Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л
Бокал для коктейлей «Симетри», 0,58л
Бокал для коктейлей «Верде Олива», 0,26л
Бокал для коктейлей «Джаз», 0,28л
Бокал для коктейлей «Блю»
Бокал для коктейлей «Амбра»
Бокал для коктейлей «Триумф»
Бокал для коктейлей «Фонтанвеар»