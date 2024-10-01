Товар в корзине. Перейти
Бокал для коктейлей «И Меравиглиози» - фото 1

Бокал для коктейлей «И Меравиглиози»

Артикул: CH-064-916
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для коктейлей «Миксолоджи»
Фотография товара Бокал для коктейлей «Миксолоджи» от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для коктейлей «Бридж»
Фотография товара Бокал для коктейлей «Бридж» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота148 мм
  • Диаметр107 мм
  • Объем0.3 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эталон», 0.25, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эталон», 0.25

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Шампанское-блюдце «Америка 20х» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Америка 20х», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Америка 20х»

8
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для пива «Курвуазье», 0,38л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива «Курвуазье», 0,38л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Курвуазье», 0,38л

10
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Белфеста Пьюр» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Белфеста Пьюр», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0603
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Белфеста Пьюр»

14
В наличии 246 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для пива «Эвер» 0,37л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива «Эвер» 0,37л, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Эвер» 0,37л

12
В наличии 103 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Рома 1960», 0,26л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Рома 1960», 0,26л, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Рома 1960», 0,26л

5
В наличии 96 шт.

Другие товары из раздела бокалы для коктейлей

Фотография товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,33л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,33л, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Джаз», 0,33л

10
В наличии 1260 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Лондон», 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Лондон», 0,4л

14
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Киото», 0, 31л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Киото», 0, 31л

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для коктейлей «Новеченто Либерти», 0, 25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Новеченто Либерти», 0, 25л, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Новеченто Либерти», 0, 25л

12
В наличии 156 шт.
Фотография товара Бокал для коктейлей «Винеа», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Винеа», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Винеа», 0,3л

13
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2206
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л

11
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для коктейлей «Верде Олива», 0,26л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Верде Олива», 0,26л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2404
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Верде Олива», 0,26л

7
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,28л, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Джаз», 0,28л

12
В наличии 64 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для коктейлей «Блю» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Блю», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2404
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Блю»

10
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для коктейлей «Триумф» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Триумф», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Триумф»

7
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Бокал для коктейлей «И Меравиглиози»
Бокал для коктейлей «И Меравиглиози»
от 890
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эталон», 0.25, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эталон», 0.25

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Шампанское-блюдце «Америка 20х» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Америка 20х», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Америка 20х»

8
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для пива «Курвуазье», 0,38л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива «Курвуазье», 0,38л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Курвуазье», 0,38л

10
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л

9
В наличии 600 шт.