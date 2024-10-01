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Бокал для коктейлей «Джаз», 0,55л - фото 1Бокал для коктейлей «Джаз», 0,55л - фото 2

Бокал для коктейлей «Джаз», 0,55л

Артикул: CH-064-940
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Диаметр89 мм
  • Объем0.55 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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