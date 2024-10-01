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Открывалка для консервных банок, сталь, полипропилен
Открывалка для консервных банок «СССР»
Нож для консервных банок, настольный, сталь
Открывалка для консервных банок, сталь нержавеющая, пластик
Открывалка для консервных банок, сталь, пластик, длина 180мм
Нож для консервных банок, настольный, сталь, длина 740мм
Открывалка для консервных банок, пластик, сталь
Открывалка для консервных банок, дерево, металл