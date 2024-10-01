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Открывалка для консервных банок, сталь, полипропилен - фото 1

Открывалка для консервных банок, сталь, полипропилен

Артикул: CH-058-718
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина192 мм
  • Глубина47 мм
  • Вес0.195 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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