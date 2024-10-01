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Открывалка для консервных банок, сталь, пластик, длина 180мм - фото 1

Открывалка для консервных банок, сталь, пластик, длина 180мм

Артикул: CH-058-722
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина46 мм
  • Вес0.145 кг
  • Материалсталь

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