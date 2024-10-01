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Открывалка для консервных банок, пластик, сталь - фото 1

Открывалка для консервных банок, пластик, сталь

Артикул: CH-058-724
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина110 мм
  • Глубина80 мм
  • Вес0.135 кг
  • Материалсталь
  • Цветкрасный

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