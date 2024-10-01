Пиала для чая «Маренго», 250мл, керамика, темно-коричневый
Пиала для чая «Пинки», 250мл, керамика, серый
Пиала для чая «Скандинавия», 250мл, керамика, мятный, коричневый
Пиала для чая «Проотель» двойные стенки, 230мл, термостойкое стекло, прозрачный
Пиала для чая «Восток», 250мл, фарфор, белый, синий
Пиала для чая «Оникс», 270мл, керамика, черный
Пиала для чая «Восток», 150мл, фарфор, синий
Пиала для чая «Пекое», 135мл, керамика, черный
Пиала для чая «Восток Голд», 500мл, фарфор, синий, золотой
Пиала для чая «Восток Голд», 150мл, фарфор, синий, золотой