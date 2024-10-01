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Пиала для чая «Оникс», 270мл, керамика, черный

Артикул: CH-065-898
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр115 мм
  • Объем0,27 л
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

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