Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота50 мм
- Диаметр110 мм
- Объем0,15 л
- Материалфарфор
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стеллаж 62
Светильник подвесной KH01113
Барный стул ACAPULCO Vintage Blue C-133 винтажный синий
Линейка барная «ODK», 0,75 л
Миска, сталь нержавеющая, 1л
Кувшин «Симплисити Вайт», фарфор 1,1л
Пиала для чая «Маренго», 250мл, керамика, темно-коричневый
Пиала для чая «Пинки», 250мл, керамика, серый
Пиала для чая «Скандинавия», 250мл, керамика, мятный, коричневый
Пиала для чая «Проотель» двойные стенки, 230мл, термостойкое стекло, прозрачный
Пиала для чая «Оникс», 270мл, керамика, черный
Пиала для чая «Пекое», 135мл, керамика, черный
Пиала для чая «Восток Голд», 150мл, фарфор, синий, золотой