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Пиала для чая «Пекое», 135мл, керамика, черный - фото 1Пиала для чая «Пекое», 135мл, керамика, черный - фото 2Пиала для чая «Пекое», 135мл, керамика, черный - фото 3Пиала для чая «Пекое», 135мл, керамика, черный - фото 4Пиала для чая «Пекое», 135мл, керамика, черный - фото 5Пиала для чая «Пекое», 135мл, керамика, черный - фото 6

Пиала для чая «Пекое», 135мл, керамика, черный

Артикул: CH-065-922
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота62 мм
  • Диаметр92 мм
  • Объем0,13 л
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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