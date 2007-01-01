Характеристики товара
Описание
«Порту» вместительный сундук из плоского искусственного ротанга коричневого оттенка. В основе - алюминиевый каркас. Сундук предназначен для хранения текстильных изделий, водонепроницаем, поэтому можно использовать на улице, не боясь осадков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина700 мм
- Высота600 мм
- Вес24 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки210 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки1420 мм
- Вес упаковки26.50 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет