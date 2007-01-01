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Порту сундук водонепроницаемый из искусственного ротанга, коричневый - фото 1Порту сундук водонепроницаемый из искусственного ротанга, коричневый - фото 2Порту сундук водонепроницаемый из искусственного ротанга, коричневый - фото 3Порту сундук водонепроницаемый из искусственного ротанга, коричневый - фото 4
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Порту сундук водонепроницаемый из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-077-143
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

«Порту» вместительный сундук из плоского искусственного ротанга коричневого оттенка. В основе - алюминиевый каркас. Сундук предназначен для хранения текстильных изделий, водонепроницаем, поэтому можно использовать на улице, не боясь осадков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота600 мм
  • Вес24 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки210 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки1420 мм
  • Вес упаковки26.50 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Порту сундук водонепроницаемый из искусственного ротанга, коричневый
Порту сундук водонепроницаемый из искусственного ротанга, коричневый
92 890
В корзине

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