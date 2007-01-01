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Сундук для хранения Karla c колесиками бежевый, 120 - фото 1Сундук для хранения Karla c колесиками бежевый, 120 - фото 2Сундук для хранения Karla c колесиками бежевый, 120 - фото 3
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Сундук для хранения Karla c колесиками бежевый, 120

Артикул: CH-077-049
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Сундук для хранения Karla 120 - идеальное решение для стильного и функционального организатора вашего пространства!

Габариты сундука 120х72х69 см обеспечат вам достаточно места для хранения различных вещей.

Материалы высокого качества: искусственный ротанг ручного плетения придает сундуку Karla 120 элегантный вид, а стальной каркас и газлифт обеспечивают прочность и надежность.

Удобство передвижения: благодаря колесикам и ручке сундук легко перемещается по дому, что делает его удобным в использовании.

Прочные накладки на ножках из пластика защитят ваш пол от царапин, а первичная категория ротанга гарантирует долгий срок службы.

Гарантийный срок 1 год обеспечивает вам спокойствие и уверенность в качестве продукции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота690 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Сундук для хранения Karla c колесиками бежевый, 120
50 990
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