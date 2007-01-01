Характеристики товара
Описание
Сундук для хранения Karla 120 - идеальное решение для стильного и функционального организатора вашего пространства!
Габариты сундука 120х72х69 см обеспечат вам достаточно места для хранения различных вещей.
Материалы высокого качества: искусственный ротанг ручного плетения придает сундуку Karla 120 элегантный вид, а стальной каркас и газлифт обеспечивают прочность и надежность.
Удобство передвижения: благодаря колесикам и ручке сундук легко перемещается по дому, что делает его удобным в использовании.
Прочные накладки на ножках из пластика защитят ваш пол от царапин, а первичная категория ротанга гарантирует долгий срок службы.
Гарантийный срок 1 год обеспечивает вам спокойствие и уверенность в качестве продукции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Глубина700 мм
- Высота780 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет