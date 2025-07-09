Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый
11 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый - фото 1Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый - фото 2Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый - фото 3Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый - фото 4

Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый

Артикул: CH-080-789
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота545 мм
  • Вес15.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комод Палех 2 ящика
Фотография товара Комод Палех 2 ящика от компании ChiedoCover.
Следующий Сундук Nimbus
Фотография товара Сундук Nimbus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол-сундук пластиковый коричневый 110x55 см – стиль и практичность для хранения. Стол-сундук выполнен из прочного пластика с текстурой под плетение, что делает его привлекательным элементом для террасы, сада или дачи. Материал устойчив к влаге и солнечному свету, позволяя использовать сундук на улице без риска повреждений. Объём 276 литров подходит для хранения текстиля, посуды, складных стульев и других предметов. Прочная крышка выдерживает нагрузку до 200 кг, позволяя использовать её в качестве дополнительного места для сидения или как столешницу. Боковые выемки для рук облегчают переноску даже в заполненном состоянии. Сундук устойчив к погодным воздействиям, легко переносит дождь и солнце. Гладкая поверхность устойчива к пятнам и легко очищается обычной влажной тряпкой. Практичный и стильный стол-сундук – отличный выбор для хранения и организации на даче, в доме или на улице, добавляя удобство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота545 мм
  • Вес15.8 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка200
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Вес упаковки16.80 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table темно-серый

45
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, фуксия (розовый), произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, фуксия (розовый)

44
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный

6
Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый

6
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий

12
Фотография товара Стол пластиковый Monly, квадратный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Monly, квадратный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стол пластиковый Monly, квадратный, коричневый

5
Фотография товара Стол пластиковый журнальный прямоугольный Hola, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый журнальный прямоугольный Hola, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стол пластиковый журнальный прямоугольный Hola, антрацит

8
Фотография товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Пластиковый стол Montessero, бежевый, бук

6
New
Настоящее фото товара Столик к лежаку Meadow, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Столик к лежаку Meadow, пластик, белый

9
В наличии 14 шт.

Другие товары из раздела пластиковые столы

Фотография товара Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит

39
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый

45
В наличии 22 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

31
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, 140, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, табак, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, табак

44
Фотография товара Стол садовый Флакс 80, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Флакс 80, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол садовый Флакс 80, антрацит

31
Фотография товара Стол пластиковый Firenze, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Firenze, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол пластиковый Firenze, темно-серый

11
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, красный

5
Фотография товара Лаунж стол Lina от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж стол Lina, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Лаунж стол Lina

14
В наличии 591 шт.
Фотография товара Пластиковый стол Montessero, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Пластиковый стол Montessero, серый

11
Фотография товара Пластиковый стол Montessero, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Пластиковый стол Montessero, белый, черный

10

Товар в корзине

Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый
Стол-сундук Кейт пластик 110*55 см 276 л коричневый
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности