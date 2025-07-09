Характеристики товара
Описание
Стол-сундук пластиковый коричневый 110x55 см – стиль и практичность для хранения. Стол-сундук выполнен из прочного пластика с текстурой под плетение, что делает его привлекательным элементом для террасы, сада или дачи. Материал устойчив к влаге и солнечному свету, позволяя использовать сундук на улице без риска повреждений. Объём 276 литров подходит для хранения текстиля, посуды, складных стульев и других предметов. Прочная крышка выдерживает нагрузку до 200 кг, позволяя использовать её в качестве дополнительного места для сидения или как столешницу. Боковые выемки для рук облегчают переноску даже в заполненном состоянии. Сундук устойчив к погодным воздействиям, легко переносит дождь и солнце. Гладкая поверхность устойчива к пятнам и легко очищается обычной влажной тряпкой. Практичный и стильный стол-сундук – отличный выбор для хранения и организации на даче, в доме или на улице, добавляя удобство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина550 мм
- Высота545 мм
- Вес15.8 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка200
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки140 мм
- Вес упаковки16.80 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет