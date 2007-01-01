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            4 совета о том, как сделать кафе более популярным

            Каждый владелец кафе, ресторана или гостиницы стремиться сделать свое заведение лучше, популярнее, престижнее. Чтобы добиться результата необходимо постоянно работать над качеством обслуживания, время от времени обновлять меню, следить за внешним видом заведения и создать уникальный дизайн-проект помещения.

            Интерьер кафе фотоИнтерьер заведения играет важную роль при открытии кафе или ресторана. Ведь атмосфера важна также, как комфорт гостей или качество еды. Обстановка места должна запомниться посетителям, оставляя приятные воспоминания о заведении.

            Уютная атмосфера, приятная музыка, удобная мебель, правильное освещение – все это расслабляет и располагает к отдыху. Благодаря этому случайно проходившие люди превращаются в постоянных клиентов. Поэтому экономить на ремонте, предметах мебели или интерьера недопустимо, если вы хотите развивать свой бизнес.

            Как сделать заведение популярным за счет интерьера?

            1. Создание дизайн-проекта.

            Профессиональный дизайнер разработает концепцию и составит грамотный проект, который определит технические недостатки помещения, благодаря чему получится заранее избежать ошибок в интерьере, подчеркнуть преимущества и создать уникальный стиль.

            2. Выбор и расстановка мебели.

            Удобная качественная мебель обеспечивает комфорт гостям, позволяет расслабиться, в полной мере насладиться изысканными блюдами.

            Эргономичность играет важную роль при первом впечатлении посетителей. Грамотное использование пространства помещения – задача не из легких, но если заранее продумать расстановку, результат даст о себе знать.

            Деталь банкетного текстиля фото3. Продумать детали.

            В интерьере кафе или ресторана должно быть много интересных деталей, которые пробудят в госте любопытство и желание разглядывать каждую мелочь.


            4. Грамотное освещение и выбор цветов в интерьере.

            Атмосфера создается за счет колористики и грамотного использования освещения. С помощью этих элементов можно зонировать помещение и гармонизировать пространство.

            Чтобы создать неповторимую атмосферу с помощью уникального дизайн-проекта, вдохновляйтесь идеями крутых дизайнеров, просматривайте каталоги известных брендов магазинов мебели, читайте полезные статьи.

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