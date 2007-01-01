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          Весенний рост скидок

          Весной прибывает солнышко, а значит - день становится длиннее, на улице теплеет, радость наполняет каждого человека! Наши скидки тоже подрастают, с каждым следующим товаром в чеке ваша скидка растет на 5%* - выгодное предложение для тех, кто предпочитает покупать сразу комплектами. Также это предложение для открытия новых залов, кафе, ресторанов, пабов и уличных террас. Впереди жаркий, летний сезон - свадьбы, выпускные, свидания - и ваше заведение встретит гостей во всеоружии, при этом экономия составит до 15% от цены!

          Рассмотрим на примере покупки для зала на 12 посадочных мест:

          Чехол на стул модель 01 - легкий, недорогой и универсальный. Цена на сайте сегодня, 11 марта - 259 рублей на белый, 340 рублей на цветной. Получаем скидку в 5%. Экономия при покупке начинается со 149 рублей.

          Скатерть из ткани Журавинка размером 145x145 см - с водо-грязе-жировой пропиткой. Цена на сайте сегодня, 11 марта - 990 рублей. Получаем скидку в 10% - экономия при покупке 1 180 рублей.

          И третьей позицией предлагаем выбрать стол Лидер 1 - размер столешницы из ЛДСП 900x600 мм, скидка от действующей на сегодня цены в 1790 рублей составит 15%. Экономия при покупке составит 3 222 рубля!

          Это легкий пример, практически из самых недорогих, небольшого размера и стоимости позиции. В то же время общая скидка составила более трех с половиной тысяч рублей!

          На каждый четвертый и следующий товар в чеке скидка в 15% распространяется! Внимание - акция продлится всего 7 дней, до 17 марта включительно, и таких щедрых предложений в ближайшее время не планируется. Действуйте сейчас - выбирайте и заказывайте на сайте продукцию ChiedoCover!*

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Чехол 42, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          440 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 42
          Настоящее фото товара Чехол 47, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 47
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фуршетная юбка 01
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Черный, деревянный
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем
          Настоящее фото товара Чехол 100 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чехол 100 Premium

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