Весной прибывает солнышко, а значит - день становится длиннее, на улице теплеет, радость наполняет каждого человека! Наши скидки тоже подрастают, с каждым следующим товаром в чеке ваша скидка растет на 5%* - выгодное предложение для тех, кто предпочитает покупать сразу комплектами. Также это предложение для открытия новых залов, кафе, ресторанов, пабов и уличных террас. Впереди жаркий, летний сезон - свадьбы, выпускные, свидания - и ваше заведение встретит гостей во всеоружии, при этом экономия составит до 15% от цены!
Рассмотрим на примере покупки для зала на 12 посадочных мест:
Чехол на стул модель 01 - легкий, недорогой и универсальный. Цена на сайте сегодня, 11 марта - 259 рублей на белый, 340 рублей на цветной. Получаем скидку в 5%. Экономия при покупке начинается со 149 рублей.
Скатерть из ткани Журавинка размером 145x145 см - с водо-грязе-жировой пропиткой. Цена на сайте сегодня, 11 марта - 990 рублей. Получаем скидку в 10% - экономия при покупке 1 180 рублей.
И третьей позицией предлагаем выбрать стол Лидер 1 - размер столешницы из ЛДСП 900x600 мм, скидка от действующей на сегодня цены в 1790 рублей составит 15%. Экономия при покупке составит 3 222 рубля!
Это легкий пример, практически из самых недорогих, небольшого размера и стоимости позиции. В то же время общая скидка составила более трех с половиной тысяч рублей!
На каждый четвертый и следующий товар в чеке скидка в 15% распространяется! Внимание - акция продлится всего 7 дней, до 17 марта включительно, и таких щедрых предложений в ближайшее время не планируется. Действуйте сейчас - выбирайте и заказывайте на сайте продукцию ChiedoCover!*