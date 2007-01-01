Банкетный текстиль - это неотъемлемый атрибут каждого солидного кафе или ресторана. Без разнообразной текстильной продукции для украшения залов невозможна организация ни свадеб, ни банкетов, ни корпоративов. Компания ChiеdoCover свыше десяти лет поставляет весь ассортимент банкетного текстиля для оснащения ресторанов и кафе во всех регионах страны.
При посещении ресторана или банкета удовольствие мы получаем не только от изысканных блюд и оригинальной их подачи – большое значение имеет и гармоничное оформление залов. В современном мире с этой задачей легко можно справиться, используя многообразие банкетного текстиля: с его помощью вы быстро создадите настроение любого события с учетом правил банкетного этикета. Банкетным текстилем называется все, что мы встречаем в праздничном зале: от бантов до скатертей, от салфеток до шапочек на спинках стульев.
Предлагаем вам ознакомиться в с наиболее значимыми видами банкетного текстиля.
Одним из наиболее популярных декоративных элементов для оформления праздника является свадебная арка, которая ассоциируется с благополучием, счастливой жизнью и переменами. Невозможно представить выездную регистрацию брака без свадебной арки, но она вполне гармонично вписывается и в банкетный зал. Благодаря арке создается романтическая атмосфера праздника, церемония свадьбы становится уникальной и запоминающейся.
Традиция использования свадебных арок пришла от древних египтян – арки в Египте символизировали небесный свод. До сих пор арка остается символом освящения брака богами. В странах Запада ни одна церемония бракосочетания не проходит без арки. Популярность арок из ткани с декором неизменно растет и в нашей стране. Благодаря использованию цветов, воздушных шаров и лент арка становится превосходным местом для регистрации брака и для проведения фотосессий в банкетном зале.
Банты на стульях считаются элементом, говорящим об организации масштабного торжества. Если стулья украшены легкими и задорными бантами, это задает торжеству соответствующий тон.
При любых дизайнерских задумках без бантов на стульях не создать целостную картину праздника. Для пошива уникальных бантов в можно использовать любые ткани (от органзы до вуали, от атласа до фатина, от габардина до вискозы) и любые оттенки. Материал для бантов должен быть податливым для завязывания и отлично держать форму.
Данный аксессуар является альтернативой наперону. Для столов на две персоны, когда гости сидят друг напротив друга, дорожки располагаются таким образом, что их края свисают со стороны каждого гостя.
Также возможна укладка дорожки вдоль стола по центру, если это длинный стол на несколько персон.
Куверты изготавливаются из мягких тканей (журавинки, габардина, жаккарда), быстро впитывающих влагу.
Куверты, или конверты, содержат набор персональных приборов. Благодаря поданным таким образом столовым принадлежностям соблюдается их чистота и сохраняется элегантный вид стола.
Использование текстильных кувертов способствует сокращению времени обслуживания гостей, собравшихся за праздничным столом.
Здесь вы можете ознакомиться с каталогом товаров ChiedoCover.
Продолжение следует...