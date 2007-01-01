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          Специальная цена на летние цвета обивок и каркасов мебели

          Уважаемые партнеры!

          Только в августе компания ChiedoCover предлагает Вам летние цвета обивок и каркасов мебели по специальной цене.

          В акции участвуют синие, зеленые, бирюзовые оттенки, а так же теплые солнечные цвета – желтые и бронзовые.
          Мебель в летней цветовой гамме в любое время года будет напоминать о жарких днях и ласковом море, она создает превосходное настроение и атмосферу тепла и уюта в интерьере.
          По вашему желанию мы изготовим мебель в любом сочетании каркаса и обивки.
          Акция действует с 16 по 23 августа 2018 включительно.

          Закажите летний интерьер по выгодной цене!

          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
          Настоящее фото товара Стул Хит 22мм - белый, шенилл голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хит 22мм - белый, шенилл голубой

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