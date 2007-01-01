Уважаемые партнеры!
Только в августе компания ChiedoCover предлагает Вам летние цвета обивок и каркасов мебели по специальной цене.
В акции участвуют синие, зеленые, бирюзовые оттенки, а так же теплые солнечные цвета – желтые и бронзовые.
Мебель в летней цветовой гамме в любое время года будет напоминать о жарких днях и ласковом море, она создает превосходное настроение и атмосферу тепла и уюта в интерьере.
По вашему желанию мы изготовим мебель в любом сочетании каркаса и обивки.
Акция действует с 16 по 23 августа 2018 включительно.
Закажите летний интерьер по выгодной цене!