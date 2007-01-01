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          27 августа отмечается День российского кино

          27 августа отмечается День российского кино

          Наш канал

          Эту дату празднуют не только кинематографисты, но и их преданные поклонники. Компания ChiedoCover ведет Youtube-канал, на котором уже несколько лет публикуются видеоролики, созданные нашей командой. Герои мини-фильмов – владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса, руководители учебных и бизнес-центров - рассказывают о своих компаниях, о партнерстве с ChiedoCover, благодаря которому многие из этих предприятий вышли на новый уровень развития и, прежде всего, сервиса.

          На сегодняшний день компания ChiedoCover производит и поставляет на рынок России и СНГ следующую продукцию:

          • банкетные столы и стулья
          • столовые ткани
          • чехлы на мебель
          • подушки
          • куверты и напероны
          • фуршетные юбки и скатерти
          • столовые группы
          • банты и другие текстильные украшения

          С 23 до 28 августа наша компания проводит акцию, посвященную Дню кино. Закажите наши изделия – и получите промо-ролик о вашем предприятии бесплатно!*

          * При заказе на сумму от 150 тыс. руб.
          Длительность ролика, сценарий и организация съемок обсуждаются индивидуально.

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 6
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 830 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм с пюпитром

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