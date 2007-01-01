27 августа отмечается День российского кино

Эту дату празднуют не только кинематографисты, но и их преданные поклонники. Компания ChiedoCover ведет Youtube-канал, на котором уже несколько лет публикуются видеоролики, созданные нашей командой. Герои мини-фильмов – владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса, руководители учебных и бизнес-центров - рассказывают о своих компаниях, о партнерстве с ChiedoCover, благодаря которому многие из этих предприятий вышли на новый уровень развития и, прежде всего, сервиса.
На сегодняшний день компания ChiedoCover производит и поставляет на рынок России и СНГ следующую продукцию:
С 23 до 28 августа наша компания проводит акцию, посвященную Дню кино. Закажите наши изделия – и получите промо-ролик о вашем предприятии бесплатно!*
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Длительность ролика, сценарий и организация съемок обсуждаются индивидуально.