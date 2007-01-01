торая часть энциклопедии - описание текстильных изделий для оформления окон банкетных залов и не только.
Понятие «ламбрекен» пришло к нам из французского языка. Поначалу оно обозначало приспособление для скрытия карниза или верхней линии шторы.
Постепенно ламбрекен стал элементом декора интерьера. Его изготавливают чаще всего из той же ткани, что и штору, для сохранения единства цвета и фактуры. Ламбрекен меняет зрительное восприятие интерьера.
Благодаря правильному подбору и установке выше уровня окна с помощью ламбрекена можно добиться визуального увеличения пространства. Для закрепления данной детали интерьера используется широкий карниз, его ширина должна совпадать с шириной окна.
Для украшения интерьеров ламбрекены нередко изготавливаются из ткани, не совпадающей с тканью штор. Многие заказчики предпочитают игру контрастов, поэтому отделка может выполняться множеством способов: от тесьмы до бахромы, от вышивки до страз.
Для создания оригинальных интерьеров банкетных залов существует много деталей, влияющих на формирование конечного образа.
Шторы служат как дополнение интерьера и создают целостный образ помещения. Шторы и портьеры выполняют одну функцию, но у них есть ряд отличий.
Для пошива штор можно использовать разные ткани – главное, чтобы они соответствовали интерьеру кафе или ресторана.
Портьерой называют занавес из плотной ткани. Он используется для оконных и дверных проемов.
Портьера отличается от шторы тяжелыми и плотными материалами, практически не пропускающими солнечный свет.
Поэтому портьеры обладают массивным и величественным видом, они идеально подходят для создания классического стиля.
Элемент декора, который используется для оригинальной драпировки ткани. Подхваты придерживают штору с обеих сторон и открывают окно.
Подхваты могут быть изготовлены в форме пояса, колец, кистей, лент, шнуров. Нередко практикуется применение магнитных держателей. Данный аксессуар позволяет дневному свету проникать в помещение, освещая пространство и создавая уют. Благодаря удобству конструкции подхваты просто крепить и регулировать.
Подхваты используются для обеспечения красивой драпировки, регулировки проникновения света, привнесения в интерьер разнообразия и расстановки нужных акцентов, а также маскировки недостатков окон
Продолжение следует...