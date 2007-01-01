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            Банкетный текстиль - энциклопедия, часть 2

            торая часть энциклопедии - описание текстильных изделий для оформления окон банкетных залов и не только.

            ЛАМБРЕКЕН

            портьеры, шторы, подхваты для штор

            Ламбрекен фото Понятие «ламбрекен» пришло к нам из французского языка. Поначалу оно обозначало приспособление для скрытия карниза или верхней линии шторы.

            Постепенно ламбрекен стал элементом декора интерьера. Его изготавливают чаще всего из той же ткани, что и штору, для сохранения единства цвета и фактуры. Ламбрекен меняет зрительное восприятие интерьера.

            Благодаря правильному подбору и установке выше уровня окна с помощью ламбрекена можно добиться визуального увеличения пространства. Для закрепления данной детали интерьера используется широкий карниз, его ширина должна совпадать с шириной окна.

            Виды ламбрекена

            • Жесткий ламбрекен изготавливается из дерева, украшается ленточными узорами и орнаментами. Края современных ламбрекенов могут быть фигурными или ровными. Для изготовления жестких конструкций используется декоративная ткань с клеевым материалом (флизелином или термо-синтепоном).
            • Сваги. Крой таких ламбрекенов выполняется по косой линии ниток. Сваги обладают формой полукруга и оснащаются заложенными складками. Наиболее распространены сваги в классическом английском интерьере.
            • Жабо. Данный вид ламбрекена ассоциируется с красивыми тканевыми складками. Зачастую его используют для отделки правой и левой стороны штор. Нижняя часть жабо обычно скошена, либо отличается ступенчатой структурой.
              • Виды ламбрекенов фото
            • Перекиды. Данные тканевые полотна перебрасываются через карниз, а боковины окон оформляются свободной драпировкой.
            • Комбинированные ламбрекены могут сочетать в себе разные фасоны декорирования.
            • Модным стало применение ассиметричных ламбрекенов. Асимметрия может проявляться в форме складок или длине изделия.

            Для украшения интерьеров ламбрекены нередко изготавливаются из ткани, не совпадающей с тканью штор. Многие заказчики предпочитают игру контрастов, поэтому отделка может выполняться множеством способов: от тесьмы до бахромы, от вышивки до страз.

            ШТОРЫ

            Шторы для банкетного зала фото Для создания оригинальных интерьеров банкетных залов существует много деталей, влияющих на формирование конечного образа.

            Шторы служат как дополнение интерьера и создают целостный образ помещения. Шторы и портьеры выполняют одну функцию, но у них есть ряд отличий.

            Для пошива штор можно использовать разные ткани – главное, чтобы они соответствовали интерьеру кафе или ресторана.

            ПОРТЬЕРЫ

            Портьеры в интерьере ресторана фото Портьерой называют занавес из плотной ткани. Он используется для оконных и дверных проемов.

            Портьера отличается от шторы тяжелыми и плотными материалами, практически не пропускающими солнечный свет.

            Поэтому портьеры обладают массивным и величественным видом, они идеально подходят для создания классического стиля.

            ПОДХВАТЫ ДЛЯ ШТОР

            подхват для штор фото

            Элемент декора, который используется для оригинальной драпировки ткани. Подхваты придерживают штору с обеих сторон и открывают окно.

            Подхваты могут быть изготовлены в форме пояса, колец, кистей, лент, шнуров. Нередко практикуется применение магнитных держателей. Данный аксессуар позволяет дневному свету проникать в помещение, освещая пространство и создавая уют. Благодаря удобству конструкции подхваты просто крепить и регулировать.

            Подхваты используются для обеспечения красивой драпировки, регулировки проникновения света, привнесения в интерьер разнообразия и расстановки нужных акцентов, а также маскировки недостатков окон

            Продолжение следует...

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