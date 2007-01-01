В третьей части нашей энциклопедии вы узнаете о различных украшающих и вспомогательных текстильных элементах для оформления банкетного зала.
Ленты являются как элементом оформления банкетной мебели, так и самостоятельным аксессуаром. Лентами декорируются бокалы и бутылки с игристыми винами. Ленты используются для создания бантов, цветов и даже «костюмов». Для изготовления лент чаще всего используется органза или атлас, их ширина может быть любой. Также лентами декорируются занавесы для фотосессий и задники для стола новобрачных.
Банкетный зал невозможно представить без объемных цветов, созданных из лент. Бутоны закрепляются на юбочках стола, на задниках и портьерах. С помощью лент можно сервировать столы, украшать стулья, декорировать весь банкетный зал.
Этим названием часто обозначают и подложку под скатерть, и материал, используемый для ее изготовления. Мулетоном называют нетканый материал, одна сторона которого гладкая и изготовлена из полиуретана, схожа с латексом или резиной, вторая сторона – ворсистая, схожая с фланелевой тканью или войлоком.
Сегодня отсутствует необходимость в использовании клеенки или плотной ткани в качестве подстилки под скатерти. Эта проблема решается с помощью мулетона. Благодаря специально разработанному покрытию обеспечивается прекрасная защита поверхности стола от различных повреждений. Мулетон применяется для впитывания влаги, предохранения покрытия от воздействия повышенных температур, связанных с горячими блюдами, от механических воздействий, от ударов, помогает приглушать звуки от переставляемых приборов и посуды.
Мулетон может быть различной толщины. Более плотный, толстый мулетон вырезают строго в соответствии с формой и размерами столешницы. При изготовлении тонкого - оставляют небольшой запас, припуск, для нашивки резиновой каймы. Она служит для оформления кромки стола и удержания мулетона от скольжения. Толстую подложку укладывают на столешницу прорезиненной стороной, чтобы она плотно легла на поверхность, а благодаря ворсистой стороне скатерть не сможет соскользнуть со стола.
Для современной сервировки столов мулетон - незаменимая составляющая.
Напероном называют скатерти меньшего размера, которые размещают поверх основных скатертей для защиты от загрязнений и украшения стола. Так как наперон застилается поверх основной скатерти, его приходится часто стирать. Поэтому следует подбирать такую ткань, которая бы не боялась частых стирок и не выцветала.
Раннером называют полоску ткани, проходящую вдоль стола по поверхности столешницы или основной скатерти. Данный тренд свадебного декора пришел к нам из-за границы и быстро приобрел высокую популярность. Благодаря украшению столов раннерами зал становится изысканным и праздничным. Для изготовления раннеров производители пользуются различными материалами, соответствующими разным стилям. Если вы планируете организовать рустикальную, морскую или гламурную свадьбу, раннер поможет создать необходимую атмосферу.
Это один из наиболее знакомых и традиционных элементов банкетного текстиля. Праздничные столы украшаются прямоугольными, треугольными, квадратными салфетками. Они используются для:
Для пошива салфеток используются мягкие ткани, способные впитывать влагу. Наиболее практичны салфетки, сшитые из журавинки, жаккарда, габардина. Они не боятся частых стирок, легко накрахмаливаются и могут применяться для сложной сервировки.
Благодарим за внимание! В первых частях энциклопедии банкетного текстиля узнайте все об украшении окон, а также о различных украшениях банкетных залов. В следующих частях вы узнаете все о скатертях, чехлах на столы и стулья и различных тонкостях оформления банкетных столов.