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            Банкетный текстиль - энциклопедия, часть 3

            В третьей части нашей энциклопедии вы узнаете о различных украшающих и вспомогательных текстильных элементах для оформления банкетного зала.

            ЛЕНТЫ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ

            Ленты являются как элементом оформления банкетной мебели, так и самостоятельным аксессуаром. Лентами декорируются бокалы и бутылки с игристыми винами. Ленты используются для создания бантов, цветов и даже «костюмов». Для изготовления лент чаще всего используется органза или атлас, их ширина может быть любой. Также лентами декорируются занавесы для фотосессий и задники для стола новобрачных.

            Банкетный зал невозможно представить без объемных цветов, созданных из лент. Бутоны закрепляются на юбочках стола, на задниках и портьерах. С помощью лент можно сервировать столы, украшать стулья, декорировать весь банкетный зал.

            МУЛЕТОН

            Этим названием часто обозначают и подложку под скатерть, и материал, используемый для ее изготовления. Мулетоном называют нетканый материал, одна сторона которого гладкая и изготовлена из полиуретана, схожа с латексом или резиной, вторая сторона – ворсистая, схожая с фланелевой тканью или войлоком.

            Сегодня отсутствует необходимость в использовании клеенки или плотной ткани в качестве подстилки под скатерти. Эта проблема решается с помощью мулетона. Благодаря специально разработанному покрытию обеспечивается прекрасная защита поверхности стола от различных повреждений. Мулетон применяется для впитывания влаги, предохранения покрытия от воздействия повышенных температур, связанных с горячими блюдами, от механических воздействий, от ударов, помогает приглушать звуки от переставляемых приборов и посуды.

            Мулетон может быть различной толщины. Более плотный, толстый мулетон вырезают строго в соответствии с формой и размерами столешницы. При изготовлении тонкого - оставляют небольшой запас, припуск, для нашивки резиновой каймы. Она служит для оформления кромки стола и удержания мулетона от скольжения. Толстую подложку укладывают на столешницу прорезиненной стороной, чтобы она плотно легла на поверхность, а благодаря ворсистой стороне скатерть не сможет соскользнуть со стола.

            Для современной сервировки столов мулетон - незаменимая составляющая.

            НАПЕРОН

            Напероном называют скатерти меньшего размера, которые размещают поверх основных скатертей для защиты от загрязнений и украшения стола. Так как наперон застилается поверх основной скатерти, его приходится часто стирать. Поэтому следует подбирать такую ткань, которая бы не боялась частых стирок и не выцветала.

            РАННЕР

            Раннером называют полоску ткани, проходящую вдоль стола по поверхности столешницы или основной скатерти. Данный тренд свадебного декора пришел к нам из-за границы и быстро приобрел высокую популярность. Благодаря украшению столов раннерами зал становится изысканным и праздничным. Для изготовления раннеров производители пользуются различными материалами, соответствующими разным стилям. Если вы планируете организовать рустикальную, морскую или гламурную свадьбу, раннер поможет создать необходимую атмосферу.

            • Раннеры из ткани считаются самым простым и традиционным вариантом, изготовленным из однотонной, фактурной ткани или ткани с принтом. Сегодня актуальны классические полоски, шевроны, не сдающие своих позиций, а также флористические и ориентальные принты.
            • Раннеры из мешковины используются для организации свадеб в стиле рустик. Подобные изделия не мнутся и идеально соответствуют другим тканям, к примеру, кружеву.
            • Раннеры из кружева отличаются романтичным и нежным видом и подходят как для рустикальной, так и для классической свадьбы.
            • Бумажные раннеры отличаются невысокой стоимостью. Для их печати используется сплошная полоса бумаги, геометрические фигурки, странички из книг, из нотных тетрадок, фотографии. В качестве раннера возможно использование больших бумажных цветов.
            • Раннеры из дерева могут применяться в виде дорожки из щепочек, круглых деревянных спилов или досок длиной в стол.
            • Раннеры для гламурных свадеб изготавливают из тканей с бисером, пайетками или блестками. Также возможно использование зеркал, в сочетании со свечами, расставленными на столах – таким образом на стенах можно наблюдать блики и таинственные тени.

            САЛФЕТКИ

            Это один из наиболее знакомых и традиционных элементов банкетного текстиля. Праздничные столы украшаются прямоугольными, треугольными, квадратными салфетками. Они используются для:

            • удаления остатков пищи со рта и рук;
            • оформления тарелки;
            • защиты одежды гостей от пятен или крошек.

            Для пошива салфеток используются мягкие ткани, способные впитывать влагу. Наиболее практичны салфетки, сшитые из журавинки, жаккарда, габардина. Они не боятся частых стирок, легко накрахмаливаются и могут применяться для сложной сервировки.

            Благодарим за внимание! В первых частях энциклопедии банкетного текстиля узнайте все об украшении окон, а также о различных украшениях банкетных залов. В следующих частях вы узнаете все о скатертях, чехлах на столы и стулья и различных тонкостях оформления банкетных столов.

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