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            Банкетный текстиль - энциклопедия, часть 5

            Банкетный текстиль – это множество элементов оформления праздничных застолий, сервировки столовых приборов, украшения столов и стульев. Правильно подобранный текстиль создает правильное настроение мероприятия, помогает достичь гармоничного оформления зала и поддерживает торжественную атмосферу на протяжении всего праздника.

            ЧЕХЛЫ НА СТОЛ

            Столы являются центральным местом торжества. Для создания единого стиля при оформлении праздничного или фуршетного стола используются чехлы.

            Для пошива чехлов необходимы эластичные материалы, за которыми легко ухаживать (спандекс, бифлекс). Такие чехлы плотно прилегают к столам, они не боятся интенсивных стирок, не скользят и долго сохраняют форму.

            ЧЕХЛЫ НА СТУЛЬЯ

            Сложно представить банкет без стульев, оформленных в едином стиле, подготовленных для гостей. Чехлы удобны для быстрого украшения стульев к торжеству.

            Благодаря различным моделям чехлов можно добиться создания соответствующего настроения зала, от праздничного до строгого, от пышного до повседневного.

            Чехлы используются для:

            • украшения помещения;
            • защиты стульев от износа, а обивки – от следов напитков и пищи.

            Материал для чехлов должен быть практичным и износостойким. Подобные свойства присущи эластичному спандексу. Чехлы из спандекса отлично растягиваются, приобретая размеры стула, держат форму, не соскальзывают во время мероприятия.

            Самые нарядные чехлы изготавливают из габардина. Из этой ткани легко формируется драпировка - роскошные складки, придающие банкетным стульям особую элегантность. Преимущество габардина заключается в отличном сохранении формы после нескольких стирок.

            ШАПОЧКИ НА СПИНКИ СТУЛЬЕВ

            декор на стулья фотоБлагодаря текстильному оформлению можно добавить банкетному залу торжественности. Шапочки для стульев в качестве элемента текстильного декора выглядят роскошно и оригинально, особенно в сочетании с другими украшениями. Можно подобрать шапочки либо гармонирующие с цветом чехлов для стульев, либо контрастные.

            Шапочки на спинки стульев выполняют следующие функции:

            • защищают мебель от порчи и маскируют недостатки;
            • расставляют акценты в сочетании мебели и интерьера, завершают праздничный образ зала;
            • объединяют стулья разных форм под один стиль.

            ЗАКЛЮЧЕНИЕ

            Для того, чтобы изящно и в то же время гармонично оформить банкетный зал, лучше всего обращаться напрямую к производителям банкетного текстиля. Это даст возможность комплексно подойти к декорированию:

            • подобрать элементы банкетного текстиля в соответствии с тематикой мероприятия;
            • получить консультации по широкому выбору тканей и их цветовой гамме;
            • украсить банкетный зал с учетом пожеланий клиентов;
            • предложить клиентам самую выгодную цену за текстильное оформление праздника.

            Банкетный текстиль используется для создания настроения, поэтому стоит доверить его создание профессионалам.

            Наша компания знает всё о текстиле для банкета. Мы поможем выбрать оптимальный вариант оформления зала в едином стиле и изготовим для вас банкетный текстиль любой сложности в соответствии с необходимыми размерами, а также с учетом ваших возможностей и пожеланий.

            Здесь вы можете ознакомиться с нашим ассортиментом чехлов на стулья и столы, а также скатерти и столовые группы.

            Столовые группы

            Скатерти и напероны

            Чехлы из спандекса

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