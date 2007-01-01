Ткань Спандекс - выбор для банкетного текстиля

Cпандекс оптимален по цене, он является отличным вариантом текстиля для оформления банкетных залов, ресторанов и кафе, где необходимы нарядные и одновременно практичные ткани.
Ткань Спандекс – это износостойкая эластичная ткань, которая широко используется в изготовлении не только одежды, но и чехлов для банкетной мебели. Натуральный ее цвет - белый, но достаточная степень окрашивания позволяет получить любой цвет. Благодаря специальной структуре ткань практически не мнется и прекрасно выглядит в течение длительного времени.
Ни один банкетный зал не обходится без такого аксессуара, как чехлы на стулья. И как раз такая ткань, как спандекс, идеально подойдет для их изготовления. Основные преимущества этого текстиля:
Единственный недостаток этой ткани – она не выдерживает высокие температуры. Но если правильно ухаживать за чехлами, они долго будут создавать уютную и гармоничную атмосферу в помещении без дополнительных затрат.
В таких больших городах, как Москва, спрос на спандекс постоянно увеличивается, поскольку количество заведений, где необходимо декорировать залы, стремительно растет. Цена на эту ткань полностью соответствует ее качеству, а технология ее производства постоянно совершенствуется, поэтому в итоге заказчики получают качественные и оригинальные изделия.
Мы рады сообщить вам,что также производим чехлы из спандекса на различные виды стульев и столов.