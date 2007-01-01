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            Ткань Спандекс - выбор для банкетного текстиля

            Cпандекс оптимален по цене, он является отличным вариантом текстиля для оформления банкетных залов, ресторанов и кафе, где необходимы нарядные и одновременно практичные ткани.

            Особенности и преимущества спандекса

            Ткань Спандекс – это износостойкая эластичная ткань, которая широко используется в изготовлении не только одежды, но и чехлов для банкетной мебели. Натуральный ее цвет - белый, но достаточная степень окрашивания позволяет получить любой цвет. Благодаря специальной структуре ткань практически не мнется и прекрасно выглядит в течение длительного времени.

            Ткань для изготовления чехлов на стулья

            Ни один банкетный зал не обходится без такого аксессуара, как чехлы на стулья. И как раз такая ткань, как спандекс, идеально подойдет для их изготовления. Основные преимущества этого текстиля:

            • благодаря эластичности приобретает любую форму стула, даже самую необычную
            • под стильным чехлом можно удачно спрятать дефекты мебели
            • спандекс не мнется и не теряет цвет.

            Единственный недостаток этой ткани – она не выдерживает высокие температуры. Но если правильно ухаживать за чехлами, они долго будут создавать уютную и гармоничную атмосферу в помещении без дополнительных затрат.

            В таких больших городах, как Москва, спрос на спандекс постоянно увеличивается, поскольку количество заведений, где необходимо декорировать залы, стремительно растет. Цена на эту ткань полностью соответствует ее качеству, а технология ее производства постоянно совершенствуется, поэтому в итоге заказчики получают качественные и оригинальные изделия.

            Мы рады сообщить вам,что также производим чехлы из спандекса на различные виды стульев и столов.

            Чехлы из спандекса на столы

            Чехлы из спандекса на стулья

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