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            Стачной шов для широких скатертей

            Особенности стачного шва

            Скатерть, как элемент декора на праздниках имеет особое значение.

            Благодаря этому предмету интерьера создается уют, стол приобретает нарядный вид, а застолья становятся более праздничными. Однако, чтобы украшение смотрелось действительно изыскано, необходимо выбрать качественную ткань, обратить внимание на обработку швов и правильно подобрать размеры.

            Размеры скатерти

            Размеры скатерти зависят от размера стола. Также стоит обратить внимание на правила сервировки. Ткань должна свисать со столешницы и прикрывать боковые части. Для каждого случая существуют свои нормы. Например, для повседневного использования ткань не должна свисать более, чем на 20 см.

            Для праздников до 30 см, для банкетов используются скатерти больших размеров, свисающие на 40 см, а для фуршетов ткань должна покрывать ножки стола полностью. Чтобы скатерть больших размеров смотрелась аккуратно зачастую используют стачной шов.

            Виды стачного шва

            Стачной шов применяется для соединения нескольких деталей в одно целое изделие. Детали могут быть как из одной ткани, так и из самых разных.

            При выполнении стачного шва детали собирают лицевыми сторонами вовнутрь и прошивают на швейной машинке прямой строчкой. Стачной шов также можно разделить на три категории: «на ребро», «в разутюжку» и "в заутюжку".

            • При осуществлении шва «на ребро» детали складывают внутрь и уравнивают срезы.
            • Шов «в разутюжку» получается, когда припуски разутюживают в разные стороны.
            • Для образования шва «в заутюжку» припуски шва укладываются на одну сторону с помощью утюга.

            Мы выполняем стачной шов «в заутюжку», так как эта технология подходит более плотным тканям и надежнее для пошива скатертей.

            Наша компания предлагает для вас широкий выбор скатертей на заказ. Мы отвечаем за качество нашей продукции.

            Благодаря тому, что ChiеdoCover – непосредственный производитель текстиля, мы можем сшить скатерть любой нужной вам ширины.

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