Скатерть, как элемент декора на праздниках имеет особое значение.
Благодаря этому предмету интерьера создается уют, стол приобретает нарядный вид, а застолья становятся более праздничными. Однако, чтобы украшение смотрелось действительно изыскано, необходимо выбрать качественную ткань, обратить внимание на обработку швов и правильно подобрать размеры.
Размеры скатерти зависят от размера стола. Также стоит обратить внимание на правила сервировки. Ткань должна свисать со столешницы и прикрывать боковые части. Для каждого случая существуют свои нормы. Например, для повседневного использования ткань не должна свисать более, чем на 20 см.
Для праздников до 30 см, для банкетов используются скатерти больших размеров, свисающие на 40 см, а для фуршетов ткань должна покрывать ножки стола полностью. Чтобы скатерть больших размеров смотрелась аккуратно зачастую используют стачной шов.
Стачной шов применяется для соединения нескольких деталей в одно целое изделие. Детали могут быть как из одной ткани, так и из самых разных.
При выполнении стачного шва детали собирают лицевыми сторонами вовнутрь и прошивают на швейной машинке прямой строчкой. Стачной шов также можно разделить на три категории: «на ребро», «в разутюжку» и "в заутюжку".
Мы выполняем стачной шов «в заутюжку», так как эта технология подходит более плотным тканям и надежнее для пошива скатертей.
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