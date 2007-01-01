Турнир проходил в России до 15 июля 2018 года. Еще пару лет назад уровень сервиса гостиниц и предприятий общественного питания в Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Саранске оставлял желать лучшего и никак не соответствовал международному. В течение этого небольшого отрезка времени удалось подготовить свыше тысячи комфортабельных номеров в каждом из этих городов.
Специалисты по оснащению и HoReCa мебели должны были решить две масштабные задачи:
Сегодня мировой общественностью признано: Россия справилась с проведением чемпионата мира, причем недостатков организации не обнаружено ни в одном городе. В индустрии гостеприимства провели множество мероприятий с участием десятков тысяч россиян и иностранных гостей.
Решены вопросы с бесплатной транспортировкой и с размещением в отелях. Все гости имеют доступ к современным услугам, сочетающим в себе комфорт и качество. В подобных проектах важнее всего использовать инновационные технологии в комплексе с эффективными сервисными моделями.
Чемпионат мира по футболу в России дал ответы на множество вопросов и сомнений, которыми была заполнена иностранная пресса в течение предшествующих месяцев. Сегодня тональность статей, появляющихся в мировых СМИ и популярных блогах, резко сменилась на позитивную.
Диего Марадона на ЧМ-2018 в РоссииРоссия всегда отличалась приветливостью и гостеприимством. Летом 2018 года в этом убедились сотни тысяч иностранцев со всего мира.
Такой результат обусловлен отличным позиционированием городов и регионов. В настоящее время повысился спрос на организацию семейных туристических туров для иностранцев, узнавших и полюбивших Россию. Очевидно, что в нашей стране возрастет количество бизнес-возможностей.
Индустрия HoReCa показала идеальную готовность к наплыву иностранных гостей. Люди со всего мира хотят все лучше и лучше узнавать Россию, приезжать к нам и снова убеждаться, что мы хотим и умеем достойно принимать самых взыскательных гостей.
Наша продукция присутствует во многих заведениях в городах, принимающих чемпионат мира по футболу. С 2007 года мы производим текстиль и мебель для кафе и ресторанов. Несмотря на неизменно высокое качество и надежность наших изделий, мы всегда предлагаем рынку оптимальные цены.
Наша убежденность в том, что чемпионат мира послужит стремительному развитию экономики страны, основана на многолетнем опыте работы. В сфере HoReCa от качества и дизайна мебели и текстиля зависит популярность и прибыльность любых отелей, ресторанов, кафе и других заведений.
Благодаря многообразию концепций и технологической оснащенности можно добиться успехов в развитии индустрии туризма и повышении привлекательности всей страны в целом.