Наша компания известна на отечественном рынке с 2007 года как добросовестный поставщик крупных партий продукции собственного производства: текстильных изделий и мебели.
Мы сотрудничаем с компаниями разных направлений деятельности, отлично ориентируемся в сфере HoReCa, поэтому на сегодняшний день предлагаем рынку мебель для конференц-залов, цена которой значительно ниже, чем у других производителей, а качество – неизменно высокое, даже при изготовлении крупных партий.
Мебель для конференц-залов является неотъемлемой частью любых переговорных зон, которые присутствуют в большинстве современных организаций. Перспектива успешного развития компании напрямую связана с конференциями, заседаниями и другими важными переговорами. Для правильного выбора деловой мебели следует учитывать:
Кому-то, например, нравится оборудовать переговорные комнаты круглыми столами, а кому-то – традиционными овальными вариантами. Из качественной древесины, металлопроката и других материалов мы изготавливаем огромный ассортимент мебели (стулья с подлокотниками, пюпитрами, столы и скамьи) с различными фактурами, великолепным дизайном, оригинальными формами и многообразием цветов.
Мебель для конференц -залов должна обладать следующими характеристиками:
Благодаря этим качествам продукции ChiedoCover наши многочисленные партнеры имеют возможность оснащать свои конференц-залы при небольших бюджетах.
Мы работаем без посредников, тщательно следим за всеми этапами производства и поэтому поставляем исключительно высококачественную продукцию, соответствующую современным ожиданиям потребителей.
Если вы выберете компанию ChiedoCover в качестве поставщика мебели для конференц-залов, мы сделаем все возможное для сохранения ваших самых дорогих ресурсов – времени и финансов. Мы организуем доставку товара во все регионы России и СНГ.
Также мы рассмотрим возможность сотрудничества с частичной предоплатой и рассрочкой платежа при закупках от 100 000 рублей.
Приобретая у нас мебель для конференц залов, вы будете обеспечены полным пакетом документов по сделке(накладные, договор, счет-фактуры). Мы работаем как с юридическими лицами, так и с частным заказчикам. При обнаружении несоответствий с заявленными характеристиками мы гарантируем возможность возврата товара.