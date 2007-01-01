Стулья на алюминиевом каркасе от производителя – качественный бюджетный вариант для оформления в едином стиле заведений в отрасли гостиничного или ресторанного бизнеса.
Компания ChiеdoCover вышла на рынок изготовления мебели и банкетного текстиля в 2007 году. За эти годы мы заслужили безупречную репутацию и существенно расширили ассортимент выпускаемой продукции. Благодаря собственному производству мы сохраняем цены на уровне ниже рыночных не в ущерб качеству.
Неспроста владельцы кафе, ресторанов, отелей и гостиниц выбирают эту мебель. Она идеально вписывается в концепцию стильного оформления помещений. Именно алюминий отличается идеальным балансом прочности и легкости, к тому же он очень устойчив к возникновению коррозии. Поэтому к несомненным достоинствам стульев на алюминиевом каркасе относятся:
За ними просто ухаживать. Они влагоустойчивы, что позволяет использовать их для выездного мероприятия, корпоративного пикника на природе, торжественного события, отмечаемого на свежем воздухе.
Хит продаж – стулья с пюпитром или подлокотниками. Однако и другие модели отличаются повышенной популярностью: с низкой и высокой спинкой округлой или продолговатой формы, разнообразной обивкой из тканей премиум-класса, тремя вариантами толщины.
Для оборудования сиденья используются наполнители:
Покупатель легко подберет нужную цветовую гамму, которая идеально впишется в интерьер заведения.
Каркасы стульев окрашиваем на выбор:
Для обивки используются интересные материалы – от кожзаменителя до велюра. Такие стулья не подвержены деформации из-за температурных перепадов и повышенной влажности. Этот вариант – вне конкуренции при оборудовании кафе, баров, ресторанов, гостиниц, отелей и пансионатов. Красивая, но простая и практичная мебель по разумной цене – оптимальное решение для владельцев гостинично-ресторанного бизнеса.