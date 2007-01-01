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              Скидка на все алюминиевые стулья 20%

              Стулья на алюминиевом каркасе от производителя – качественный бюджетный вариант для оформления в едином стиле заведений в отрасли гостиничного или ресторанного бизнеса.

              Компания ChiеdoCover вышла на рынок изготовления мебели и банкетного текстиля в 2007 году. За эти годы мы заслужили безупречную репутацию и существенно расширили ассортимент выпускаемой продукции. Благодаря собственному производству мы сохраняем цены на уровне ниже рыночных не в ущерб качеству.

              Неспроста владельцы кафе, ресторанов, отелей и гостиниц выбирают эту мебель. Она идеально вписывается в концепцию стильного оформления помещений. Именно алюминий отличается идеальным балансом прочности и легкости, к тому же он очень устойчив к возникновению коррозии. Поэтому к несомненным достоинствам стульев на алюминиевом каркасе относятся:

              • доступная стоимость
              • легкость
              • прочность
              • эргономичность
              • надежность

              За ними просто ухаживать. Они влагоустойчивы, что позволяет использовать их для выездного мероприятия, корпоративного пикника на природе, торжественного события, отмечаемого на свежем воздухе.

              Хит продаж – стулья с пюпитром или подлокотниками. Однако и другие модели отличаются повышенной популярностью: с низкой и высокой спинкой округлой или продолговатой формы, разнообразной обивкой из тканей премиум-класса, тремя вариантами толщины.

              Для оборудования сиденья используются наполнители:

              • поролон
              • усиленный поролон
              • ППУ

              Покупатель легко подберет нужную цветовую гамму, которая идеально впишется в интерьер заведения.

              Каркасы стульев окрашиваем на выбор:

              • золото
              • серебро
              • антик
              • хром
              • медь
              • бронза

              Для обивки используются интересные материалы – от кожзаменителя до велюра. Такие стулья не подвержены деформации из-за температурных перепадов и повышенной влажности. Этот вариант – вне конкуренции при оборудовании кафе, баров, ресторанов, гостиниц, отелей и пансионатов. Красивая, но простая и практичная мебель по разумной цене – оптимальное решение для владельцев гостинично-ресторанного бизнеса.

              Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
              2 120 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
              Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              1 930 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
              Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
              2 540 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
              Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
              2 710 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

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