Международная Выставочная Компания «Атакент-Экспо» совместно с Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан (АПМДП РК) с 16 по 19 июня 2021 г. в городе Алматы на территории КЦДС «Атакент» проводит международную выставку «Furniture. Interior. Woodworking».
Мы рады пригласить Вас посетить наш стенд ChiedoCover в Павильоне №11.
Адрес: г. Алматы, ВК Атакент-экспо, улица Тимирязева, 42.
Выставка, посвященная мебельной отрасли, ежегодно предоставляет возможность для специалистов и участников на одной площадке провести комплексный анализ динамики и тенденций развития рынка, продемонстрировать лучшие образцы продукции, ознакомиться с актуальными технологическими разработками, наладить конструктивный диалог между производителями, поставщиками материалов и конечными потребителями, что способствует формированию стабильного предпринимательского климата.
Компания ChiedoCover как ведущий отечественный производитель мебели и текстиля продемонстрирует передовые технологии и достижения в области мебельной промышленности, покажет топовые модели кресел и стульев, расскажет про возможности производства и выбора мебели различной модификации и разнообразных обивочных материалов для конечных потребителей.
Мы всегда открыты к расширению горизонта делового сотрудничества и стараемся быть в курсе новых тенденций в мебельной индустрии.