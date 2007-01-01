Покупая мебель производства ChiedoCover от 10 шт. в категориях:
Вы получаете привлекательную скидку 10% на текстиль.
При покупке 10 стульев Кьявари Белый, деревянный стоимость подушек 01 для стула Кьявари, 3см, серая составит 465 руб. за штуку вместо 517 руб. Так, купив подушки на все 10 стульев, вы сэкономите 520 руб., а это стоимость целой подушки.
*В акции не участвуют универсальные чехлы 01 и 08
Цвет и материал могут быть любыми! В наличии более 600 вариантов цветов и фактур, вам точно что-то понравится!
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*Срок проведения акции с 01.07 по 30.07. Скидка на текстиль 10% предоставляется при оптовой покупке мебели от 10 шт. Акция действует на Скатерти, Чехлы, Фуршетные Юбки, Напероны, Подушки на стулья при покупке Банкетных металлических стульев, столов Лидер, Лофт мебели, Деревянных стульев, Мягких стульев, кресел и диванов производства ChiedoCover