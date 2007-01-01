Компания ChiedoCover активно сотрудничает с дизайнерами интерьеров, декораторами и архитекторами, как частными, так и с дизайн-студиями. Мы постоянно расширяем эту сферу и приглашаем к сотрудничеству дизайнеров всё чаще.
Так, 9 июня 2021 года состоялась встреча DESIGN BREAK, на которой мы собрали творческую комьюнити и поближе познакомились с дизайнерами интерьеров, для которых мы предлагаем:
При сотрудничестве с ChiedoCover дизайнеры просто продолжают делать свою работу, но выполнять её становится проще, и при этом ещё и получая дополнительную прибыль. Итог — взаимовыгодные тёплые отношения, привлекательные скидки и многое другое... специальные мероприятия, интересные встречи, информационная поддержка, особые условия по обслуживанию и контролю заказов, обеспечение образцами и каталогами фабрик-производителей.. и даже это не всё.
Это не просто партнерская программа для дизайнеров, мы приглашаем стать одной командой.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом:
Мы сделаем такое предложение, от которого будет трудно отказаться. Убедитесь в этом сами!