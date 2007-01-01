Специальное предложение для дизайнеров интерьеров

Компания ChiedoCover активно сотрудничает с дизайнерами интерьеров, декораторами и архитекторами, как частными, так и с дизайн-студиями. Мы постоянно расширяем эту сферу и приглашаем к сотрудничеству дизайнеров всё чаще.

Так, 9 июня 2021 года состоялась встреча DESIGN BREAK, на которой мы собрали творческую комьюнити и поближе познакомились с дизайнерами интерьеров, для которых мы предлагаем:

  • более 10 000 наименований мебели, текстиля, освещения;
  • широкие возможности собственного производства по уникализации любой мебели, вы сами выбираете материалы, расцветку и фактуру.
  • эксклюзивные скидки, бонусы и специальные предложения для вас и ваших клиентов;
  • бесплатные 3D-модели мебели из нашего каталога;
  • профессиональную помощь наших специалистов в выборе товаров.
  • Кроме того, мы с удовольствием разместим на нашем сайте иллюстрации ваших проектов, выполненные с использованием наших товаров.

При сотрудничестве с ChiedoCover дизайнеры просто продолжают делать свою работу, но выполнять её становится проще, и при этом ещё и получая дополнительную прибыль. Итог — взаимовыгодные тёплые отношения, привлекательные скидки и многое другое... специальные мероприятия, интересные встречи, информационная поддержка, особые условия по обслуживанию и контролю заказов, обеспечение образцами и каталогами фабрик-производителей.. и даже это не всё.

Это не просто партнерская программа для дизайнеров, мы приглашаем стать одной командой.

Мы готовы к сотрудничеству и воплощению самых смелых дизайн-идей. А вы?

Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом:

  • Позвоните руководителю отдела развития ChiedoCover Михаилу Милюшину: +7 922 922-47-37
  • Напишите на электронную почту: milyushin@chiedocover.ru
  • Заполните форму на странице Дизайнерам на сайте chiedocover.ru: chiedocover.ru/designer

Мы сделаем такое предложение, от которого будет трудно отказаться. Убедитесь в этом сами!


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