В эти выходные мы - ChiedoCover отмечали День строителя вместе с Журналом "Под ключ".
Этот год был непростой для бизнеса,но несмотря ни на что журнал организовал вечеринку в цыганской стилистике на базе отдыха "Рыба-пила" и это было круто!
Много гостей и партнеров журнала представляли свои компании,знакомились и поздравляли друг друга с профессиональным праздником
И наши яркие стулья и лофт-столы были непосредственными участниками мероприятия,гости с удовольствием фотографировались в нашей выставочной зоне под открытым небом!
От всей души еще раз поздравляем наших коллег с Днем Строителя!
Желаем успехов в работе и процветания!